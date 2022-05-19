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Германия обещает Чехии танки для Украины

Фото: Википедия

Германия поставит Чехии 15 танков Leopard 2, чтобы помочь вооружить Украину. Об этом сообщает испанское издание Еlmundo.

Сообщается, что Германия оплатит сделку и обучит чехов использованию танков Leopard 2, а у чешских вооруженных сил есть парк старых советских танков, с которыми украинские солдаты уже знакомы.

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«Этот обмен — еще один хороший пример того, как мы помогаем Украине в ее мужественной борьбе с российской агрессией. Чехи доставляют тяжелое вооружение, а образовавшиеся дыры мы затыкаем танками Leopard», — заявила министр обороны ФРГКристин Ламберт.

korrespondent.net

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