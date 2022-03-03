Германия построит два новых терминала сжиженного газа

После замораживания процесса сертификации газопровода «Северный поток – 2» актуализировался вопрос поставок в Германию природного газа. Поэтому неудивительно, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении его страны начать строительство двух СПГ-терминалов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, местом расположения их будут Брунсбюттель и Вильгельмсхафен. Канцлер заявил о необходимости начать накапливать запас угля и газа.

В ЕС, как полагает Шольц, достаточно много терминалов для сжиженного природного газа, поступающего из США или Катара. Теперь такие терминалы появятся и в Германии. Шольц также заявил, что их строительство поможет снизить зависимость от российского газа.