Германия создает резерв медицинских товаров

Германия намерена создать национальный резерв наиболее важных медицинских товаров. Среди них будут защитные маски, аппараты искусственной вентиляции легких и медикаменты. Об этом сообщает DW.

Сеть охватит 19 пунктов хранения на территории страны и должна покрывать потребности системы здравоохранения на один месяц, объяснил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

30 ноября коронавирус в Германии выявлен еще у 11 169 человек, всего в Федеративной Республике подтверждено 1 053 869 заражений.