Германия создает резерв медицинских товаров

Германия намерена создать национальный резерв наиболее важных медицинских товаров. Среди них будут защитные маски, аппараты искусственной вентиляции легких и медикаменты. Об этом сообщает DW.
Сеть охватит 19 пунктов хранения на территории страны и должна покрывать потребности системы здравоохранения на один месяц, объяснил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.
30 ноября коронавирус в Германии выявлен еще у 11 169 человек, всего в Федеративной Республике подтверждено 1 053 869 заражений.
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что власти страны могут не послабить карантинные ограничения на рождественские праздники из-за сложной эпидситуации.
Как сообщалось, со 2 ноября в Германии действует жесткий локдаун. В стране не работают рестораны, бары, кинотеатры, фитнес-клубы, бассейны, косметические и массажные студии, тату-салоны. Также запрещено собираться группами более десяти человек.korrespondent.net