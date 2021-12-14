Германия выделит миллиарды на климат и инфраструктуру

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В понедельник правительство Германии одобрило выделение 60 миллиардов евро (68 миллиардов долларов) на борьбу с изменением климата и модернизацию страны.

Новый министр финансов назвал этот шаг «стимулом для крупнейшей экономики Европы». Дополнительный бюджет, утвержденный кабинетом нового канцлера Германии Олафа Шольца, предусматривает внесение денег в государственный фонд, который в настоящее время преобразовывается в «фонд климата и модернизации страны». Он будет использован для финансирования проектов, направленных на борьбу с изменением климата и улучшение инфраструктуры Германии.

Министр финансов Кристиан Линднер заявил, что «60 миллиардов евро для инвестиций в будущее являются стимулом для экономики страны, которая все еще восстанавливается после пандемии коронавируса». Кристиан Линднер отметил, что заимствования в этом году останутся на уровне 240,2 миллиарда евро, уже запланированном предыдущим правительством. Министр финансов и его сторонники Свободные демократы, наименьшая из трех партий в левоцентристской коалиции Шольца, исключили повышение налогов. Политики настаивают на продолжении соблюдения правил, ограничивающих новый долг в будущем.