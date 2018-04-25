Гигантские азиатские шершни-убийцы добрались до США

Обитающие в Азии гигантские шершни впервые появились в США и угрожают местной популяции пчел. Об этой проблеме, пополнившей список неприятностей первой половины 2020 года, сообщает CNN.

Гигантские шершни (Vespa mandarinia) — самый большой в мире вид ос. В длину они превышают пять сантиметров, а размах крыльев гигантского шершня составляет 7,5 сантиметров. Этот вид ос обитает в Корее, Японии, Китае, а также в дальневосточных регионах России: Приморском и Хабаровском краях. Жало этих шершней содержит высокотоксичный яд, который представляет опасность для человека — несколько укусов гигантских ос могут привести к смерти человека, даже если у него не было аллергии на их яд, отмечает RTVI.

Как именно шершни-убийцы попали в США, неизвестно, но они были замечены в штате Вашингтон в декабре прошлого года: местные пасечники сообщили о гибели своих пчел, на которых предпочитают охотится гигантские шершни, перекусывая их мощными челюстями. Возможно, шершни преодолели океан вместе с какими-то грузами, доставленными в США, как это происходило ранее с другими инвазивными видами.

По мнению ученых, в настоящее время шершни начинают проявлять активность после зимы — насекомые формируют колонии и строят гнезда. В период активности они атакуют пчелиные улья, убивают взрослых пчел, а также поедают личинок и куколок.

Зимой специалисты провели необходимую подготовку и теперь ищут гнезда шершней, чтобы не позволить им размножиться в США. «Это наш шанс не позволить им прижиться здесь. Если мы не сможем сделать это в течение пары лет, это, вероятно, будет невозможно», — считает энтомолог из сельскохозяйственного управления штата Вашингтон Крис Луни (цитата по ТАСС).

Чтобы обнаружить гнезда сотрудники ведомства, а также местные пчеловоды расставляют специальные ловушки с приманками для шершней. Также для поиска гнезд, которые обычно расположены на земле, планируется применять тепловизоры. Кроме того, сотрудники управления размещают в соцсетях фотографии гигантских шершней с просьбой к читателям сообщать, если они заметят этих насекомых. При этом специалисты призывают людей не приближаться к шершням и не пытаться уничтожить их самостоятельно.

Отметим, что ранее гигантские шершни попали и в европейские страны, где они также представляют угрозу для пчел, популяция которых и так неуклонно снижается в последние годы из-за применения пестицидов, болезней и использования обширных сельскохозяйственных площадей под монокультуры. Обнаруженные в Европе гнезда шершней-убийц подлежат уничтожению.