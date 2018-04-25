ГИК Литвы утвердила результаты I тура выборов в одномандатных округах

При пересчете голосов на Участки Упининку также были найдены несоответствия – было зафиксировано гораздо больше недействующих бюллетеней, чем было указано в протоколах. Это не повлияло на окончательные результаты в округе Южная Дальтува — во втором туре здесь встретятся «аграрий» Кестутис Мажейка и консерватор Вайдас Шалашявичюс.

Ранее в воскресенье ГИК утвердил и результаты голосования в трех одномандатных округах, где кандидаты в сейм прошли уже в первом туре.

В первом туре выборов в сейм парламентские мандаты обеспечили себе три политика: два кандидата Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Чеслав Ольшевский и Беата Петкевич, а также выдвинутся консерваторами Ингрида Шимоните.

Второй тур выборов состоится 25 октября. В нем будут соревноваться кандидаты, занявшие в одномандатных округах два первых места. Кандидаты, победившие еще в первом туре, набрали более половины голосов избирателей.

Досрочное голосование во втором туре началось в понедельник и продлится до 20 часов четверга.

В многомандатном округе партии делят 70 мандатов из 141. Еще 71 парламентарий избирается в одномандатных округах.

В многомандатном округе в первом туре победил оппозиционный Союз Отечества-Литовские христианские демократы (СО-ЛХД, консерваторы) с 24,8% голосов избирателей, вторым остался правящий Литовский союз «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ, «аграрии») с 17,5% голосов.

Партия труда получила 9,47% голосов, а Литовская социал-демократическая партия – 9,26%, Партия свободы – 9,02%, Либеральное движение – 6,79%.