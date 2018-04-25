ГИК Литвы утвердила результаты I тура выборов в одномандатных округах

В воскресенье поздно вечером Главная избирательная комиссия (ГИК) Литвы утвердила результаты первого тура парламентских выборов во всех одномандатных округах.
Процесс затянулся, поскольку было решено пересчитать всего голоса в двух округах. В результате пересчета выяснилось, что в одном из округов, на избирательном участке Траку-Воке были не учтены 10% бюллетеней. ГИК уволила главу избирательной комиссии Паняряйско-Григишского округа за ненадлежащее выполнение работы. В другом округе существенных нарушений не найдено.
Окончательные результаты первого тура в округе не изменились – во втором туре примут участие консерватор Агне Билотайте и кандидат Партии свободы Рита Бальчюнене. На следующей неделе ГИК еще раз пересчитает все голоса рейтингования в многомандатном округе.
При пересчете голосов на Участки Упининку также были найдены несоответствия – было зафиксировано гораздо больше недействующих бюллетеней, чем было указано в протоколах. Это не повлияло на окончательные результаты в округе Южная Дальтува — во втором туре здесь встретятся «аграрий» Кестутис Мажейка и консерватор Вайдас Шалашявичюс.
Ранее в воскресенье ГИК утвердил и результаты голосования в трех одномандатных округах, где кандидаты в сейм прошли уже в первом туре.
В первом туре выборов в сейм парламентские мандаты обеспечили себе три политика: два кандидата Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Чеслав Ольшевский и Беата Петкевич, а также выдвинутся консерваторами Ингрида Шимоните.
Второй тур выборов состоится 25 октября. В нем будут соревноваться кандидаты, занявшие в одномандатных округах два первых места. Кандидаты, победившие еще в первом туре, набрали более половины голосов избирателей.
Досрочное голосование во втором туре началось в понедельник и продлится до 20 часов четверга.
В многомандатном округе партии делят 70 мандатов из 141. Еще 71 парламентарий избирается в одномандатных округах.
В многомандатном округе в первом туре победил оппозиционный Союз Отечества-Литовские христианские демократы (СО-ЛХД, консерваторы) с 24,8% голосов избирателей, вторым остался правящий Литовский союз «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ, «аграрии») с 17,5% голосов.
Партия труда получила 9,47% голосов, а Литовская социал-демократическая партия – 9,26%, Партия свободы – 9,02%, Либеральное движение – 6,79%.
“ГИК Литвы утвердила результаты I тура выборов в одномандатных округах”
Народ, идите, голосуйте, думайте, не дайте консерваторам победить!