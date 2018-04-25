Глава Банка Литвы: бюджет этого года нужно корректировать

Nuotrauka lb.lt

Финансовая помощь государства пострадавшим от коронавирусного кризиса жителям страны и бизнесу должна быть отражена в бюджете этого года, говорит председатель правления Банка Литвы (БЛ, Центробанк) Витас Василяускас.

«Необходимо все средства завести в бюджет, иными словами, без изменений в бюджете, так называемого дополнительного бюджета на этот год, по нашему мнению, двигаться вперед будет трудно», — заявил во вторник в сейме В. Василяускас.

По его словам, корректировать бюджет нужно из-за роста расходов и снижения доходов государства.

«Без корректировки бюджета, на мой взгляд, в парламентской республике двигаться вперед будет сложно. Поэтому мы и говорим, что и все расходные средства, и все доходные средства должны быть отражены в скорректированном бюджете», — объяснил парламентариям В. Василяускас.

Позже он подчеркнул BNS, что было бы корректно внести изменения в бюджет в марте, когда в сейме утверждался лимит заимствований на стимулирование экономики в размере 5 млрд евро. Однако, по его словам, внести уточнения в бюджет еще не поздно.

Премьер Саулюс Сквярнялис и министр финансов Вилюс Шапока говорят, что потребности в уточнении бюджета этого года пока нет.