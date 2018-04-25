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К.Мажейка: В.Лаукис остается на посту главы департамента по делам окружающей среды

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TOP,Новости,Политика,Экология и климат

К.Мажейка: В.Лаукис остается на посту главы департамента по делам окружающей среды

  • Aplinkos ministras Kęstutis Mažeika/ Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Глава литовского Департамента по делам окружающей среды (ДОС) Вайдас Лаукис остается на своей должности, заявил в среду министр окружающей среды Кестутис Мажейка.

«Руководитель обладает не кредитом доверия, а авансом до первого дня марта он должен представить конкретные работы и выполненные шаги, которые бы повысили доверие и изменили систему», – заявил К. Мажейка журналистам после встречи с В. Лаукисом.

Он также сказал, что до 1 марта должны быть проведены конкретные работы, связанные с изменениями в этом департаменте.      

«Должен быть принесет конкретный план действий по реализации рекомендаций аудита, который был проведен. Также проект вовлечения общественности – привлечение внештатных инспекторов, поскольку на сегодняшний день их количество совершенно плачевное», – сказал министр.

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Руководитель министерства также сообщил, что из департамента увольняют заведующего Отделом превенции загрязнений и контроля над химическими веществами Андрюс Кайрис. 

«Отрадно, что со следующей недели не будет работать в системе и один из подозреваемых в деле концерна MG Baltic, он возглавлял Клайпедский Департамент окружающей среды, поэтому система немного меняется», – сказал министр.

А. Кайрис до конца октября прошлого года был заместителем директора ДОС. Однако по причине связей с концерном MG Baltic А. Кайрис в прошлом году не получил разрешения работать с секретной информацией и был понижен в должности.

По словам К. Мажейки, А. Кайрис признался в том, что брал взятки. 

«Он сам признался в том, что брал взятки. Он признал это при проверке на детекторе лжи. Мы запрашивали разрешение на его работу с секретной информацией, тогда Служба спецрасследований представила справку о том, что он неблагонадежен. Тогда подключили полиграф, и было установлено, что он брал взятки и прочее. И получал взятки, и брал взятки», – утверждает К. Мажейка.

В среду глава ДОС В. Лаукис сообщил, что две чиновницы департамента, являющиеся подозреваемыми в деле о пожаре на предприятии по переработке машинных покрышек Ekologistika, отстранены от обязанностей. 

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