Глава Евросовета заявил о подготовке новых санкций против России

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Послы стран Евросоюза в среду, 6 апреля, обсудят новый пакет санкций против России из-за ситуации в Украине. Он может включать эмбарго на поставки энергоресурсов, сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники в дипломатической среде в понедельник, 4 апреля.

Газета напоминает, что действующие ограничительные меры ЕС предусматривают отключение семи российских банков от системы обмена сообщениями SWIFT, блокирование экспорта ключевых технологий в Россию для оборонного, энергетического, телекоммуникационного и авиационного секторов, закрытие воздушного пространства и замораживание активов российских олигархов и чиновников, включая президента РФ Владимира Путина.

В пятый пакет санкций могут войти новые индивидуальные санкции, закрытие морских портов для судов из России, а также дополнительные ограничения на экспорт. Также послы будут рассматривать возможность эмбарго на поставку энергоносителей: угля, нефти или газа.

Отмечается, что Украина давно требовала введения таких санкций, но ряд западных стран, в первую очередь Германия, были против. Но призывы к санкциям против российского экспорта энергоносителей «звучат все громче».

«В Италии, одной из стран ЕС, наиболее зависимых от российского газа, Энрико Летта, глава левоцентристской Демократической партии, младший партнер премьер-министра Марио Драги в правительстве призвал к полному нефтегазовому эмбарго России», – пишет издание.

В начале марта президент США Джо Байден ввел запрет на импорт российской нефти и других энергоносителей, а Великобритания заявила, что поэтапно прекратит импорт российской нефти до конца 2022 года в ответ на вторжение России в Украину.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Западные страны в ответ на это ввели масштабные санкции против России.

15 марта вступил в силу четвертый пакет санкций ЕС против России. Он предусматривает, в частности, запрет на импорт из РФ части сталелитейной продукции и на инвестиции в сфере энергетики РФ с исключениями для мирного атома и транспортировки энергоресурсов в ЕС. Вводится запрет на экспорт в Россию предметов роскоши и присвоение кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС рейтингов России и российским компаниям.