Глава Keliauk Lietuvoje предлагает ознакомиться с интерактивной «картой холодного борща»

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Глава Национального агентства поощрения туризма Keliauk Lietuvoje («Путешествуй в Литве») Далюс Морквенас приглашает ознакомиться с только что созданной интерактивной «картой холодного борща», которая, по его словам, является одним из средств стимулирования туристического сектора, понесшего убытки из-за коронавируса.

«Вчера мы опубликовали «карту холодного борща». Это не просто (карта) нашего традиционного холодного борща (…), но и различных вариаций, дополнительных рецептов», — сказал Д. Морквена на пресс-конференции в правительстве в среду.

«(…) Я приглашаю всех посетить страничку Keliauk Lietuvoje в интернете и увидеть, какой еще холодный борщ мы можем предложить в Литве и своим, и зарубежным гостям», — сказал он.

В интерактивной карте — 31 кафе и ресторан, в которых можно попробовать разные варианты холодного борща, в том числе и с добавлением сыра, малинового пива, мяса и горчицы, раковых шеек и т. д.

Как сказал Д. Морквенас, создание карты обошлось в несколько тысяч евро, она создавалась в сотрудничестве с информационными центрами туризма.

Он также отметил, что в прошлом году жители Литвы потратили на поездки за рубеж более 1 млрд евро, ожидается, что часть этой суммы в этом году останется в Литве и поможет туристическому сектору восстановиться после коронавирусного кризиса.