Глава Orlen: в Мажейкяй перерабатывается арабская нефть 

Danielis Obajtekas ir Ingrida Šimonytė/ Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Глава польского нефтяного концерна Orlen Даниэль Обайтек, еще раз заявил, что на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Orlen Lietuva в Мажейкяй концерн больше не перерабатывает российское сырье и теперь покупает сырье саудовской компании Saudi Aramco. Однако, по словам Обайтека, концерн не привязывается к одному источнику поставок нефти.

Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните и министром энергетики Дайнюсом Крейвисом в понедельник в Вильнюсе.

«Глава предприятия заверил, что предприятие (Orlen Lietuva — BNS) использует и в дальнейшем будет использовать только нефть Aramco из Саудовской Аравии. Это одно из крупнейших достижений предприятия, что в такое время предприятие модернизировано настолько, что может не использовать российскую нефть», — заявил Крейвис на пресс-конференции в правительстве в понедельник.

Danielis Obajtekas/ Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

«Мы не привязываемся к одному источнику. Диверсификация связана с тем, что речь идет об источниках из Саудовской Аравии, Анголы, Нигерии или региона Северного моря. Таким образом, мы выбираем то сырье, которое нам необходимо в данный момент», — сказал Обайтек на пресс-конференции.

По его словам, переработка российской нефти на мажейкском заводе не планируется.

«Что касается российской нефти, то мы готовимся, подготовились и имеем диверсифицированные поставки. Таким образом, мы не видим возможности продолжения использования российской нефти на Мажейкяйском НПЗ», — сказал Обайтек.

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