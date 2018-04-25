Главные научные открытия и достижения 2019 года

Первая межпланетная комета

В августе крымский астроном-любитель открыл первую межзвезжную комету в Солнечной системе. Она стала вторым объектом, прилетевшим к нам из другой звездной системы. Она получила название 2I/Borisov. Ученые ее считают посылкой из других миров.

Зонд впервые приблизился к Солнцу

В декабре астрофизики представили результаты анализа данных, собранных солнечным зондом Parker, который подлетел к звезде ближе, чем любой другой аппарат. Несмотря на яркость и относительную близость многие аспекты физики Солнца остаются неясны и он должен ответить на вопросы о нашей звезде.

Так, ученые узнали о природе солнечного ветра, механизмах ускорения протонов и электронов, нашли ранее не наблюдавшиеся структуры в плазме короны и взаимосвязи вращения Солнца со сверхзвуковыми потоками частиц.

Впервые на обратной стороне Луны

3 января космический аппарат Чанъэ-4 впервые в истории человечества успешно приземлился на обратной стороне Луны в рамках Лунной программы Китая.

В задачи платформы вошли изучение грунта, проверка возможности установления радиотелескопа и проведение эксперимента по созданию замкнутой экосистемы с помощью личинок шелкопряда и растений.

Почему вымерли неандертальцы

Ученые смоделировали эволюцию популяции Homo neanderthalensis на протяжении десяти тысяч лет, чтобы выяснить причину их исчезновение. Опубликованные в ноябре результаты показали, что человек виновен лишь отчасти, а неандертальцам просто не повезло.

Портрет девушки из каменного века по жвачке

Датские ученые составили портрет древнего человека и микробов из его рта по остаткам ДНК в окаменевшей жвачке из березового смолы. Это оказалась смуглая и голубоглазая женщина, которая жила 5,7 тысячи лет назад и была охотницей-собирательницей.

ДНК показала не только то, как выглядела эта женщина, но чем она питалась, какие бактерии и вирусы носила в своем организме, откуда мог прийти ее народ и начал ли он заниматься сельским хозяйством.

Ученые также воссоздали портрет денисовцев — древних людей, которые являются для нас с неандертальцами сестринской группой.

О том, как выглядели неандертальцы, мы сегодня знаем довольно много, но вот об облике денисовцев до сих пор почти ничего не было известно — просто потому, что денисовских скелетов не сохранилось.

Анализ ДНК, выделенной как раз из фаланги пальца, позволил узнать особенности анатомии денисовцев, в том числе реконструировать строение их черепа и даже смоделировать внешность.

Признаки жизни на Марсе

В 2019 году марсоход Curiosity обнаружил в атмосфере Марса высокое содержание метана, который является одним из биомаркеров, что это может свидетельствовать о существовании жизни на Красной планете.

Однако у Curiosity нет инструментов, чтобы определить источник газа, поэтому ученые не советуют обнадеживаться и объясняют, что метан мог появиться от взаимодействия между камнями и водой.

К слову, жидкую воду на Марсе на шли годом ранее. Подледный водоем диаметром около 20 километров на Южном полюсе планеты стал первым убедительным доказательством существования марсианской жидкой воды.

Квантовое превосходство

Группа физика Джона Мартиниса из Google объявила на страницах журнала Nature о достижении «квантового превосходства» — ученым, по их словам, удалось с помощью нового устройства, названного Sycamore, решить задачу, недоступную даже для самых мощных «обычных» суперкомпьютеров.

Результат, полученный физиками за 200 секунд, на суперкомпьютере Summit (текущем рекордсмене), пришлось бы ждать десять тысяч лет.

Однако в IBM, построившей Summit (и работающей над собственным квантовым компьютером), с этими расчетами категорически не согласны и считают заявления о достижении «превосходства» преждевременными.