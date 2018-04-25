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Главой группы по коммуникации президента Г. Науседы станет Р. Ясюлёнис

Nuotrauka BFL/ Tomas Lukšys

Группу по коммуникации президента Литвы Гитанаса Науседы должен быть назначен журналист, актер Ридас Ясюлёнис, подтвердили в среду BNS информированные источники. 

Он должен сменить на этой должности покидающего президентский офис Айстиса Забараускаса. 

Офис президента пока официально не подтвердил эту информацию. 

Перед началом работы в должности главного советника президента кандидаты обычно должны получить разрешения на работу с засекреченной информацией, а эти процессы занимают некоторое время. 

50-летний Р. Ясюлёнис — дипломированный актер, работал в Вильнюсском камерном театре, снимался в телесериалах. 

В последнее время работал на телеканале Laisves TV и радиостанции Ziniu radijas, вел политические ток-шоу. 

Р. Ясюлёнис в 2009 году был пресс-атташе тогдашнего премьера консерваторов Андрюса Кубилюса, четыре месяца возглавлял Департамент общественного информирования службы премьер-министра.

Р. Ясюлёнис также был редактором еженедельника Atgimimas.

Связаться с самим Р. Ясюлёнисом BNS пока не удалось. 

Об уходе А. Забараускаса из офиса президента стало известно на прошлой неделе. В пресс-релизе сообщалось, что он возвращается в частный сектор. Почти одновременно в команде президента сменились советники по вопросам образования и национальной безопасности. 

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