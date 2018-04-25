Главы МИД ЕС 20 января обсудят меры поддержки миру в Ливии после конференции в Берлине

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Министры иностранных дел 28 стран — членов Евросоюза на плановом заседании 20 января обсудят итоги Берлинской конференции по Ливии и рассмотрят возможные меры оказания поддержки урегулированию в этой стране, информирует ТАСС.

Об этом сообщил журналистам в пятницу высокопоставленный представитель ЕС в преддверии заседания совета глав дипломатических ведомств.

«В эти выходные пройдет конференция в Берлине по Ливии. Будет логично, что Совет [министров иностранных дел ЕС] в понедельник подведет итоги этой конференции и рассмотрит возможные меры поддержки ЕС урегулированию в рамках ООН», — сказал он.

Дипломат напомнил, что сам глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, который председательствует на заседаниях Совета ЕС, примет участие в Берлинской конференции 19 января. Кроме того, ЕС также представят в Берлине председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель.