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Главы МИД ЕС 20 января обсудят меры поддержки миру в Ливии после конференции в Берлине

  • Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Министры иностранных дел 28 стран — членов Евросоюза на плановом заседании 20 января обсудят итоги Берлинской конференции по Ливии и рассмотрят возможные меры оказания поддержки урегулированию в этой стране, информирует ТАСС.

Об этом сообщил журналистам в пятницу высокопоставленный представитель ЕС в преддверии заседания совета глав дипломатических ведомств.

«В эти выходные пройдет конференция в Берлине по Ливии. Будет логично, что Совет [министров иностранных дел ЕС] в понедельник подведет итоги этой конференции и рассмотрит возможные меры поддержки ЕС урегулированию в рамках ООН», — сказал он.

Дипломат напомнил, что сам глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, который председательствует на заседаниях Совета ЕС, примет участие в Берлинской конференции 19 января. Кроме того, ЕС также представят в Берлине председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель.

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Ситуация на Ближнем Востоке

Министры иностранных дел обсудят возможные дипломатические действия для деэскалации на Ближнем Востоке. «Министры рассмотрят, какие дипломатические действия могут быть предприняты для деэскалации между сторонами в регионе», — сказал источник.

По словам дипломата, министры намерены обсудить ситуацию на Ближнем Востоке за неформальным ланчем в рамках Совета, что означает, что итогового документа по этому вопросу не будет.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, — базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон немедленно ужесточит экономические санкции в отношении Ирана. При этом он отметил, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном. Постпред исламской республики при ООН Маджид Тахт-Раванчи в свою очередь заявил ТАСС, что в Тегеране считают свой ответ достаточным и предпринимать новые военные действия не намереваются.

Германия планирует 19 января провести в Берлине международную конференцию по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году воцарился хаос, а позднее фактически установилось двоевластие. В ней примут участие глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж и противостоящий ему фельдмаршал Халифа Хафтар. Кроме того, ожидается участие представителей, в том числе на уровне глав государств, России, Алжира, Великобритании, Египта, ОАЭ, Китая, США, Турции, Франции.

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