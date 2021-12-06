Главы МИД ЕС обсудят ситуацию вокруг Украины в Брюсселе 13 декабря

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Главы МИД ЕС 13 декабря обсудят ситуацию вокруг Украины на встрече в Брюсселе, включая возможное ужесточение санкций против России в случае некой «агрессии». Об этом заявил в четверг представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе. Он также напомнил, что Украина «не является страной — кандидатом на вступление в ЕС», она лишь «важный партнер Евросоюза», сообщает ТАСС.

«ЕС будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины, и с весны мы работаем над тем, как укрепить устойчивость Украины во многих сферах. Этот вопрос будет обсуждаться на предстоящей встрече министров иностранных дел стран ЕС», — заявил он, подчеркнув, что министры также затронут тему возможного «усиления существующих санкций против России» в случае агрессии против Украины.