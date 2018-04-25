Главы МИД Литвы и Беларуси обсудили возвращение граждан, движение товаров

Фото facebook/Посольство Беларуси в Литве

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и его белорусский коллега Валентин Макей в пятницу по телефону обсудили возвращение граждан и движение товаров.

«Звонок был по его инициативе. Прежде всего, он поблагодарил за нашу гибкость и доброжелательность в вопросе возвращения граждан Беларуси домой с помощью гуманитарного коридора, мы оба отметили, что хорошо координируют действия и пограничники, и таможенники», – сказал BNS Л. Линкявичюс.

Он также сказал, что белорусы хотели бы, чтобы был открыт еще один пограничный пропускной пункт.

«Насколько мы рассмотрели возможности, это нельзя сделать, однако пост, находящийся в Медининкай, обеспечен персоналом и его пропускная способность улучшится, я рекомендовал пользоваться постом в Шальчининкай», – сказал глава литовской дипломатии.

В данный момент на КПП Медининкай-Каменный Лог, по данным пограничников, вырос поток автомобилей – в очереди стоят более 200 грузовиков, прогнозируемое время ожидания пересечения границы составляет 18 часов.

Между тем, на КПП в Шальчининкай ждут всего 11 грузовиков, а продолжительность ожидания составляет около часа.

Литовцы могут вернуться через Минск

Министр иностранных дел Литвы также напомнил литовцам, находящимся за границей, о возможности вернуться в Литву рейсом через Минск.

«Для прибывающих самолетом визы не нужны, они могут вернуться в Литву», – сказал Л. Линкявичюс.

По его словам, постоянно оценивается потребность литовцев вернуться домой из различных государств мира, и это должно продолжаться некоторое время.

«Потребность останется, вероятно, в течение длительного времени, мы немного следим за динамикой. Каждый человек важен», – сказал министр.

Он также сообщил, что в пятницу ночью возникли проблемы с посадкой граждан Литвы в Абу-Даби на самолет польских авиалиний LOT.

«Хотя мы договорились с LOT о том, что литовцы смогут воспользоваться этим рейсом, но бюрократические процедуры так быстром не закончились, потребовались огромные усилия для того, чтобы посадка осуществилась», – рассказал глава литовской дипломатии.

В пятницу вечером с пересадкой в Варшаве литовцы смогут вернуться в Вильнюс, в ближайшее время граждане Литвы также прибывают и из других уголков мира, организуются новые спецрейсы.