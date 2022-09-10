Годовая инфляция в Литве в августе – 22,4%, месячная – 1%

Между тем, среднегодовая инфляция (за последние двенадцать месяцев по сравнению со средним уровнем цен за соответствующие предыдущие двенадцать месяцев) составила в августе 14,8%.

На месячную инфляцию в основном повлияло повышение цен на твердое топливо, молоко и продукты его переработки, электроэнергию, хлеб и зернопродукты, тепловую энергию, снижение цен на горючее и овощи.

Цены на потребительские товары за месяц выросли на 1,2%, на услуги — на 0,6%, а за год — на 26,5% и 12,5% соответственно.

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