Годовая инфляция в Литве в августе – 22,4%, месячная – 1%

Годовая инфляция в Литве в августе достигла 22,4 процента, а цены на товары и услуги за месяц выросли на 1%, сообщил Департамент статистики.
Это крупнейший годовой показатель инфляции с сентября 1996 года, когда он достигал 22,3%.
Между тем, среднегодовая инфляция (за последние двенадцать месяцев по сравнению со средним уровнем цен за соответствующие предыдущие двенадцать месяцев) составила в августе 14,8%.
На месячную инфляцию в основном повлияло повышение цен на твердое топливо, молоко и продукты его переработки, электроэнергию, хлеб и зернопродукты, тепловую энергию, снижение цен на горючее и овощи.
Цены на потребительские товары за месяц выросли на 1,2%, на услуги — на 0,6%, а за год — на 26,5% и 12,5% соответственно.
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