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Google начал собирать информацию о соблюдении карантина

Фото pixabay.com

Необычный способ придумали специалисты американского компьютерного гиганта Google для контроля за соблюдением карантина, объявленного во многих странах в связи с пандемией коронавируса

Google начал публиковать отчеты о мобильности своих пользователей, которые демонстрируют изменения трафика в магазинах, аптеках, парках, торговых и развлекательных заведениях, общественном транспорте и других традиционных местах скопления людей.

Отчеты Google созданы на базе массива данных о местоположении пользователей. Вместе с тем, в пресс-релизе американская компания уточнила, что для отчетов используются «агрегированные, анонимные» данные от пользователей, которые активировали опцию определения своего местоположения. Такие отчеты включают данные из 131 страны и доступны на веб-сайте компании.

С помощью полученных данных, Google отображает «тенденции передвижения людей», «увеличение или уменьшение процента посещений» в парках, магазинах, домах и местах работы.

russianireland.com

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