TOP,Сегодня в мире

Греция построила 40-километровый забор с Турцией

Фото pixabay.com

Греция завершила строительство забора на границе с Турцией длиной 40 км чтобы предотвратить попытки беженцев попасть в Европу после захвата талибами Афганистана. Об этом сообщает Ekathimerini.

«События в Афганистане разожгли опасения в Европейском Союзе относительно повторения кризиса беженцев 2015 года, когда почти миллион людей, спасавшихся от войны и бедности на Ближнем Востоке и за его пределами, переправились в Грецию из Турции», — говорится в сообщении.

Греция заявила, что ее пограничные войска в состоянии повышенной готовности и что она снова не станет воротами Европы.

реклама

Кризис в Афганистане создал «возможности для потоков мигрантов», заявил министр защиты граждан Михалис Хрисохоидис после посещения региона Эврос. «Мы не можем пассивно ждать возможного удара», — сказал Хрисохоидис репортерам.

Хрисохоидис сказал, что в последние дни было завершено расширение существующего 12,5-километрового забора, а также высокотехнологичная автоматизированная электронная система мониторинга.

korrespondent.net

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.