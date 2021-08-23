Греция построила 40-километровый забор с Турцией

Греция завершила строительство забора на границе с Турцией длиной 40 км чтобы предотвратить попытки беженцев попасть в Европу после захвата талибами Афганистана. Об этом сообщает Ekathimerini.
«События в Афганистане разожгли опасения в Европейском Союзе относительно повторения кризиса беженцев 2015 года, когда почти миллион людей, спасавшихся от войны и бедности на Ближнем Востоке и за его пределами, переправились в Грецию из Турции», — говорится в сообщении.
Греция заявила, что ее пограничные войска в состоянии повышенной готовности и что она снова не станет воротами Европы.
Кризис в Афганистане создал «возможности для потоков мигрантов», заявил министр защиты граждан Михалис Хрисохоидис после посещения региона Эврос. «Мы не можем пассивно ждать возможного удара», — сказал Хрисохоидис репортерам.
Хрисохоидис сказал, что в последние дни было завершено расширение существующего 12,5-километрового забора, а также высокотехнологичная автоматизированная электронная система мониторинга.korrespondent.net