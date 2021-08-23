Греция построила 40-километровый забор с Турцией

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Греция завершила строительство забора на границе с Турцией длиной 40 км чтобы предотвратить попытки беженцев попасть в Европу после захвата талибами Афганистана. Об этом сообщает Ekathimerini.

«События в Афганистане разожгли опасения в Европейском Союзе относительно повторения кризиса беженцев 2015 года, когда почти миллион людей, спасавшихся от войны и бедности на Ближнем Востоке и за его пределами, переправились в Грецию из Турции», — говорится в сообщении.

Греция заявила, что ее пограничные войска в состоянии повышенной готовности и что она снова не станет воротами Европы.