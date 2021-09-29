Грета Тунберг выступила на экологическом саммите

Шведская экоактивистка Грета Тунберг назвала обещания мировых лидеров принять меры относительно климатического кризиса — только «бла-бла-бла». Об этом она сказала на молодежном экологическом саммите Youth4Climate в Италии, сообщает Guardian.

Лидеры США и стран ЕС неоднократно заявляли о намерении достичь углеродной нейтральности к середине века и строительстве «зеленой экономики».

«Зеленая экономика. Бла-бла-бла. Углеродная нейтральность к 2050 году. Бла-бла-бла… Слова, которые звучат здорово, но пока не привели к действию. Наши надежды и амбиции тонут в их пустых обещаниях «, — заявила Тунберг.