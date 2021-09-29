Шведская экоактивистка Грета Тунберг назвала обещания мировых лидеров принять меры относительно климатического кризиса — только «бла-бла-бла». Об этом она сказала на молодежном экологическом саммите Youth4Climate в Италии, сообщает Guardian.
Лидеры США и стран ЕС неоднократно заявляли о намерении достичь углеродной нейтральности к середине века и строительстве «зеленой экономики».
«Зеленая экономика. Бла-бла-бла. Углеродная нейтральность к 2050 году. Бла-бла-бла… Слова, которые звучат здорово, но пока не привели к действию. Наши надежды и амбиции тонут в их пустых обещаниях «, — заявила Тунберг.
Грета Тунберг назвала подход мировых лидеров к решению проблем климата «преднамеренным бездействием» и «предательством по отношению к настоящим и будущим поколениям».
Напомним, что за полвека количество экстремально жарких дней на Земле выросло вдвое. Если ситуация не исправится, то уже к 2100 году «тепловой стресс» постигнет более миллиарда человек.
Также ученые заявили, что Европу ожидают экстремальные засухи. Климатический кризис приведет к увеличению частоты и интенсивности летних засух в нескольких европейских регионах.korrespondent.net
“Грета Тунберг выступила на экологическом саммите”
Вообще то,пользоваться больным ребёнком — преступление!Этот ребёнок повторяет слова взрослых.А взрослые уже поняли , что на одних ветряных мельницах экономику не вытянуть , пора заткнуть рот этим прожектерам .А Грете надо чаще посещать школу и тогда она будет знать отчего возник ледниковый период , а ведь в то время не было ниАЭС ни дезодорантов и тд.