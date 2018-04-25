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Grigeo еще должна будет доказать, что фабрика под Вильнюсом не загрязняет реку

  • Nuotrauka BFL/Irmantas Gelūnas

 Группа Grigeo, чье клайпедское предприятие загрязняло Куршский залив неочищенными промышленными стоками, утверждает, что ее фабрика под Вильнюсом, в Григишкес, не загрязняет окружающую среду. 

Однако представители вильнюсских властей и представители компании Vilniaus vandenys, управляющей водным хозяйством столицы, утверждают, что не уверены в том, что у фабрики нет других не декларированных груб, по которым в реку Нерис (Вилия) могут сбрасываться неочищенные стоки. 

В понедельник глава одноименной с группой фабрики Grigeo Томас Йозонис заверил, что воды, попадающие с фабрики в Нерис, являются безопасными и очищенными. 

«Мы доказали, что нет никаких скрытых труб. Я хочу сказать, что мы и далее готовы сотрудничать со всеми заинтересованными ведомствами, чтобы доказать, что фабрика в Григишкес соответствует всем природоохранным стандартам», – сказал журналистам Т. Йозонис.  

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В понедельник Grigeo показала журналистам и экологам девять труб, для стоков в Нерис, однако последние нашли большее количество труб.  Т. Йозонис заверил, что прочие трубы являются старыми и не используются. 

«Фабрика основана в 1923 году, здесь проводилось различное строительство и тому подобное. Есть старые трубы, они не используются», – утверждает глава Grigeo.

Вопросы остаются открытыми

Заместитель мэра Вильнюса Валдас Бенкунскас утверждает, что вопросы по поводу деятельности Grigeo в Григишкес остаются открытыми. По его словам, нужно ответить на вопрос о том, возможен ли сброс неочищенных стоков по трубам фабрики, построенной в советские годы. 

«Эти вопросы остаются открытыми, и чтобы их опровергнуть и убедиться, что дела обстоят иначе, нужно немного времени», – сказал В. Бенкунскас журналистам. 

По его словам, на вопрос о том, не была ли проверка фабрики запоздалой, должны ответить экологи. 

«По нашим данным, во время проверок, проведенных в  последние годы, здесь нарушений не было обнаружено»,  – сказал вице-мэр. 

Между тем, глава Vilniaus vandenys  Марюс Швайкаускас сказал, что визуальный осмотр труб был легкой частью проверки – за ней последует проверка технологических процессов Grigeo.

По его словам, пока нет однозначных ответов на вопрос о том, что неочищенные отходы не попадают в окружающую среду. 

Представитель Департамент охраны окружающей среды Вильнюса Жильвинас Лефикаса также интересовался, почему обнаружено больше труб, чем декларировано Grigeo.

«Неясно, почему в разрешении есть определенное количество сточных труб, а мы обнаружили больше. Возможно по ним не спускают, либо для них не нужно разрешение», – сказал журналистам Ж. Лефикас.

Он сказал, что насчитал 11-12 труб в Нерис. 

В минувший вторник клайпедские прокуроры начали расследование деятельности Grigeo Klaipeda. Правоохрана подозревает, что предприятие могло сбрасывать неочищенные промышленные стоки в Куршский залив через окружную трубу, ущерб природе может достигать десятки миллионов евро. 

После кризиса со сбросом стоков в Клайпеде экологи обратили внимание и на фабрику в Григишкес – о планирующейся проверке предприятия под Вильнюсом сообщал BNS министр окружающей среды Литвы Кестутис Мажейка.

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