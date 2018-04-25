Grigeo еще должна будет доказать, что фабрика под Вильнюсом не загрязняет реку

В понедельник Grigeo показала журналистам и экологам девять труб, для стоков в Нерис, однако последние нашли большее количество труб. Т. Йозонис заверил, что прочие трубы являются старыми и не используются.

«Фабрика основана в 1923 году, здесь проводилось различное строительство и тому подобное. Есть старые трубы, они не используются», – утверждает глава Grigeo.

Вопросы остаются открытыми

Заместитель мэра Вильнюса Валдас Бенкунскас утверждает, что вопросы по поводу деятельности Grigeo в Григишкес остаются открытыми. По его словам, нужно ответить на вопрос о том, возможен ли сброс неочищенных стоков по трубам фабрики, построенной в советские годы.

«Эти вопросы остаются открытыми, и чтобы их опровергнуть и убедиться, что дела обстоят иначе, нужно немного времени», – сказал В. Бенкунскас журналистам.

По его словам, на вопрос о том, не была ли проверка фабрики запоздалой, должны ответить экологи.

«По нашим данным, во время проверок, проведенных в последние годы, здесь нарушений не было обнаружено», – сказал вице-мэр.

Между тем, глава Vilniaus vandenys Марюс Швайкаускас сказал, что визуальный осмотр труб был легкой частью проверки – за ней последует проверка технологических процессов Grigeo.

По его словам, пока нет однозначных ответов на вопрос о том, что неочищенные отходы не попадают в окружающую среду.

Представитель Департамент охраны окружающей среды Вильнюса Жильвинас Лефикаса также интересовался, почему обнаружено больше труб, чем декларировано Grigeo.

«Неясно, почему в разрешении есть определенное количество сточных труб, а мы обнаружили больше. Возможно по ним не спускают, либо для них не нужно разрешение», – сказал журналистам Ж. Лефикас.

Он сказал, что насчитал 11-12 труб в Нерис.

В минувший вторник клайпедские прокуроры начали расследование деятельности Grigeo Klaipeda. Правоохрана подозревает, что предприятие могло сбрасывать неочищенные промышленные стоки в Куршский залив через окружную трубу, ущерб природе может достигать десятки миллионов евро.

После кризиса со сбросом стоков в Клайпеде экологи обратили внимание и на фабрику в Григишкес – о планирующейся проверке предприятия под Вильнюсом сообщал BNS министр окружающей среды Литвы Кестутис Мажейка.