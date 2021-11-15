Группа мигрантов собирается с белорусской стороны, готовясь форсировать границу

Стоп-кадр видео

Большая группа мигрантов собирается с белорусской стороны у погранперехода в районе польского города Кузница, вероятно, готовясь пересечь границу силой. Об этом сообщило в понедельник в Twitter МВД Польши, передает ТАСС.

«Нелегальные мигранты собираются на пограничном переходе в Кузнице на белорусской стороне. При поддержке местных служб они, вероятно, готовятся к пересечению границы силой. Сотрудники пограничной охраны, полиции и солдаты готовы», — информировало ведомство.

О большой концентрации мигрантов вблизи КПП в Кузнице информирует в Twitter также Минобороны Польши, сопровождая сообщения видеозаписями с места событий.

На предоставляемых властями кадрах видна большая группа мигрантов, которая находится на территории закрытого, неработающего погранперехода с белорусской стороны.

«Сейчас это уже несколько сотен человек», — сказала на брифинге пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская. «Мы ожидаем попытки силового пересечения границы», — подтвердила она.

На некоторых распространяемых польской стороной видеозаписях слышны выстрелы на белорусской стороне границы.