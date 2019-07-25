Грядет изменение системы штрафов

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

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По данным статистики, число погибших в ДТП уменьшается, однако растет количество аварий и число пострадавших в них, сообщает LRT. Основной причиной ДТП по-прежнему является превышение скорости.

За первые пять месяцев 2019 года именно превышение скорости приводило к авариям в 48 процентах случаев.

Однако начальник отдела безопасности дорожного движения Министерства транспорта и коммуникаций Видмантас Пумпутис заявил, что такие статистические данные должны оцениваться «не на сухой основе» и оценка должна быть более точной.

«Мы не проводим различий между серьезными, умеренными или легкими травмами. Поэтому трудно объективно оценить, насколько и какого рода травм стало больше <…> Я думаю, что, если бы травмы были дифференцированы, мы бы увидели ситуацию, совершенно отличную от статистики на данный момент», — пояснил он.

Руководитель проекта отдела безопасности дорожного движения Агентства транспортной компетентности Андрюс Гужис рассказал, что действующая в Литве система штрафов за превышение скорости слишком либеральна и что в этой области необходимы изменения.

«Я сказал бы, что в этом отношении наша система архаична. Например, превысив скорость в диапазоне от километра до десяти километров в час, водитель получает предупреждение. Дальше — за превышение от десяти до 20 или от 20 до 30 километров в час — другое наказание. Но это всего лишь пределы от — до», — сказал Гужис.

Он задался вопросом: если оборудование для измерения скорости такое точное и может измерять превышение скорости с точностью до километра в час, то почему используется диапазон в десять километров? Ведь штраф можно назначить за каждый километр превышения.

«Например, в Эстонии работает такая система, при которой за каждое превышение на километр в час назначается штраф в три евро. В этом случае все едут в пределах максимально разрешенной скорости», — сказал Гужис.

Пумпутис отметил, что в следующем году в Литве система штрафов тоже изменится.

«В правительственном проекте уже предусмотрено, что превышение скорости до десяти километров в час будет подлежать административной ответственности, а не просто предупреждению. Все учреждения согласились с таким предложением, и уже планируется внести изменения в следующем году, чтобы водители, превышающие скорость от километра до десяти километров в час, несли материальную ответственность», — рассказал он.

Гужис отметил, что ограничения по скорости должны соответствовать многим критериям. В частности, должно учитываться, региональная дорога или сельская и какое на ней покрытие.

Пумпутис также рассказал, что в ближайшие три года планируется установить до 400 приборов для измерения скорости на дорогах и сократить разрешенную скорость на территории города до 30 километров.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ