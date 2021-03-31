И. Шимоните: если ситуация останется стабильной, ужесточений удастся избежать

Если в пасхальный период и после него ситуация в стране останется стабильной, то ужесточений удастся избежать, говорит премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
«Если мы постараемся встретить праздники безопасно и не слишком повышая риск друг для друга домашним общением, и не будет какой-то заметной нагрузки на систему здравоохранения — пока она более или менее стабильна, число занятых койко-мест примерно неделю держится более или менее стабильно — то я считаю, что правительству, возможно, удастся избежать каких-то очень специальных или жестких решений», — сказала она на пресс-конференции в среду.
Премьер порадовалась тому, что сейчас возросли объемы тестирования: «они очень растут к тем уровням, что были в конце прошлого года».
Сейчас, по словам И. Шимоните, эпидемиологическая ситуация в стране остается «примерно такой же, какой была вчера и позавчера»: в восточной части Литвы число новых случаев коронавируса растет, в других местах ситуация лучше, однако она тоже понемногу ухудшается.
В Литве на пасхальные выходные возвращены ограничения передвижения между самоуправлениями, теперь они действуют до 6 апреля.
По данным Департамента статистики, во вторник в Литве было проведено более 13 тыс. диагностических исследований на COVID-19.