И. Шимоните: если ситуация останется стабильной, ужесточений удастся избежать

Премьер порадовалась тому, что сейчас возросли объемы тестирования: «они очень растут к тем уровням, что были в конце прошлого года».

Сейчас, по словам И. Шимоните, эпидемиологическая ситуация в стране остается «примерно такой же, какой была вчера и позавчера»: в восточной части Литвы число новых случаев коронавируса растет, в других местах ситуация лучше, однако она тоже понемногу ухудшается.

В Литве на пасхальные выходные возвращены ограничения передвижения между самоуправлениями, теперь они действуют до 6 апреля.

По данным Департамента статистики, во вторник в Литве было проведено более 13 тыс. диагностических исследований на COVID-19.