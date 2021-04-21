И. Шимоните: к возвращению учеников 5–11 классов должны подготовиться самоуправления

Nuotrauka autor. Artūras Žukas/ smm.lt

Ученики 5–11 классов смогут вернуться в школы — принципиальные решения об этом имеются, однако нужно, чтобы самоуправления были готовы провести их в жизнь, говорит литовский премьер Ингрида Шимоните.

«Мы обсуждали сегодня, и решения по сути имеются, только нужно, чтобы все участвующие вполне четко эти решения поняли и были готовы провести их в жизнь, я прежде всего имею в виду самоуправления», — сказала премьер на пресс-конференции в среду.

Глава правительства также сказала, что превалирующее мнение — учеников нужно вернуть в школы несмотря на то, что до конца учебного года осталось около двух месяцев.

Сейчас в школы для контактного обучения вернулась большая часть младшеклассников, с 3 мая вернутся абитуриенты.