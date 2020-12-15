И. Шимоните не исключает возможность попросить помощь у зарубежных медиков

«Проблематично то, что вокруг нет стран, в которых бы ситуация была исключительно хорошей, и которые могли бы предоставить свой персонал Литве или другими странам», – сказала глава правительства.

По данным вторника, в больницах страны на лечении находятся 2372 пациента с COVID-19, 180 из них в – реанимации. С ростом пациентов, оборудуется все больше мест для пациентов в больницах, однако сложно найти дополнительный персонал.

В настоящее время коронавирусом болеют 4175 медицинских работников, сообщил во вторник Национальный центр общественного здравоохранения.

«В целом с начала пандемии зафиксированы 7843 таких случая», – сказала представитель НЦОЗ по связям с общественностью Юлита Петравичене.

По ее словам, абсолютное большинство медработников заразились в период с сентября.

«Только в сентябре, октябре, ноябре и декабре подтверждены 7526 случаев заражения работников здравоохранения. Это 95% всех случаев в этой сфере, повреждённых за совокупный период», – комментировала она.

По данным НЦОЗ, большинство заражений медработников зарегистрировано в Вильнюсском и Каунасском округах.

В общей сложности с начала пандемии в Литве установлен 96 тыс. 452 случая заражения коронавирусом. Все еще больны 53 тыс. 501 человек, 41 тыс. 665 человек выздоровели.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 863 человека, по иным причинам умерло 423 зараженных.