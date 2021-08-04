И. Шимоните об информации о смерти иракца: за это ответственна власть Беларуси

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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что за то, что происходит в Беларуси, отвечают власти данной страны. Так она прокомментировала сообщения минского режима о смерти иракца в приграничном районе.

Глава правительства Литвы также заявила, что у нее нет информации о «каких-либо эксцессах» на литовско-белорусской границе.

«Мне ничего не известно о каких-либо эксцессах, которые произошли на границе Литвы или на границе Литвы и Беларуси. За то, что происходит в Беларуси, отвечают власти Беларуси», — заявила премьер в среду после заседания правительства.

Она добавила, что ранее минский режим распространял разные лживые истории, чтобы скомпрометировать должностных лиц Литвы.

«Мы прекрасно знаем истории, которые уже не раз использовались в пропагандистских войнах, мы знаем историю о распятом мальчике в Украине и все остальные лживые новости, которые в таких ситуациях использовались. Думаю, что это то, чего можно было ожидать, так как такую ложь мы слышали и раньше — о беременных женщинах, которых кто-то избивал телескопическими дубинками, и обо всех других похожих обвинениях в адрес наших пограничников», — отметила премьер.

«Я хочу подчеркнуть, что должностные лица Литвы, исполняя свои обязанности, соблюдают свои и государственные обязательства, а за то, кто и где было найдено на территории Беларуси, власть Беларуси отвечает сама», — добавила она.

Комитет по охране госграницы Беларусь в среду сообщил, что на границе, в окрестностях населенного пункта Бенякони, скончался гражданин Ирака. Представитель комитет Антон Бычковский заявил, что пограничники пытались оказать мужчине первую помощь, но он скончался.

Литовские пограничники заявили, что не получили информации от коллег из Беларуси о происшествии, и узнали от этом из прессы.