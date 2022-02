I. Šimonytė tikisi spartesnių pokyčių ES dėl Ukrainos narystės Bendrijoje

Ingrida Šimonytė/ Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

Dėl Ukrainos narystės Europos Sąjungoje premjerė Ingrida Šimonytė tikisi spartesnių pokyčių Bendrijos politikoje, tačiau pabrėžia, kad narystė yra apibrėžta tarptautinėse sutartyse, o šalis turi atitikti jai keliamus reikalavimus.

„Narystė, matot, yra apibrėžta tarptautinėse sutartyse, kurios yra ratifikuotos 27 valstybių narių. Bet kad deryboms dėl narystės gali būti duotas labai aiškus startas, tai tikrai tam niekaip neprieštaraučiau, nes valstybė vis tiek turi atitikti visus kriterijus, kad ji galėtų prisijungti“, – pirmadienį žurnalistams sakė ministrė pirmininkė.

„Pagrindinių ES sutarčių nėra galimybių pakeisti kitaip nei per referendumus ar parlamentus 27 valstybių“, – pridūrė ji.

Taip I. Šimonytė sureagavo į Rusijos užpultos Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio raginimus nedelsiant suteikti jo šaliai narystę Bendrijoje.

„Mes kreipiamės į Europos Sąjungą dėl skubaus Ukrainos priėmimo pagal naują specialią procedūrą“, – naujame vaizdo kreipimesi sakė šalies lyderis.

Premjerė išreiškė viltį, kad pastarųjų dienų įvykių kontekste Ukrainos narystės procedūros pagreitės.

„Manau, kad procesas bus spartesnis. Dabar visi tarsi nustebę kartoja tą siūlymą, tik norėčiau atkreipti dėmesį, kad Andrius Kubilius už tai kovojo before it was cool (prieš tai, kai tai buvo madinga – liet.)“, – sakė I. Šimonytė.

„Visada sakėme, kad narystės perspektyva bent trims valstybėms – Moldovai, Ukrainai, Sakartvelui – turi būti tikrai apibrėžta, o ne tik mandagūs pasiūlymai reformuoti, nes tai gerai žmonėms“, – teigė premjerė.

„Tai yra gerai žmonėms, bet kadangi reformos didelės ir sudėtingos, tai motyvaciją žmonėms reformų palaikymui reiktų suteikti apčiuopiamesniais būdais“, – pridūrė ji.

Kiek anksčiau prezidentas Gitanas Nausėda paragino ES Ukrainai suteikti kandidatės statusą.

Tuo metu Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) sekmadienį pareiškė, kad „Ukraina yra viena iš mūsų ir mes norime jos Europos Sąjungoje“.

Rusija praėjusią savaitę Ukrainoje pradėjo karą, sukėlusį pasibaisėjimą ir įtūžį visame pasaulyje.

Kremliaus sausumos pajėgos veržiasi į Ukrainą iš šiaurės – per Baltarusiją, taip pat rytų ir pietų, bet sulaukia įnirtingo ukrainiečių pajėgų pasipriešinimo. Ukrainiečių kariuomenė pirmadienį pareiškė, kad Rusijos kariai sumažino „puolimo tempą“.

Juos ginklais ir humanitarine parama remia Vakarų šalys, prieš Rusiją įvedamos sankcijos.

