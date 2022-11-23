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Инаугурация Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоится 26 ноября

Фото /Официальный сайт Президента Республики Казахстан

Церемония вступления в должность Президента Касым-Жомарта Токаева, избранного в минувшее воскресенье на внеочередных выборах в Казахстане, состоится 26 ноября.

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров.

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«Дата принесения присяги избранным Президентом Республики Казахстан Токаевым Касым-Жомартом Кемелевичем определена 26 ноября 2022 года», — сказал Абдиров на заседании ЦИК.

ЦИК также объявил окончательные итоги выборов. Голоса избирателей распределились следующим образом: Касым-Жомарт Токаев набрал 81,31 процента голосов, Жигули Дайрабаев – 3,42 процента, Каракат Абден – 2,6 процента, Мейрам Кажыкен – 2,53 процента, Нурлан Ауесбаев – 2,22 процента, Салтанат Турсынбекова – 2,12процента.

В целом на выборах проголосовали более 8,3 млн человек, или 69,44 процента избирателей.

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