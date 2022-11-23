Инаугурация Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоится 26 ноября

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Церемония вступления в должность Президента Касым-Жомарта Токаева, избранного в минувшее воскресенье на внеочередных выборах в Казахстане, состоится 26 ноября.

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров.