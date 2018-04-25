Индекс осознания коррупции в Литве поднялся на 35 место

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В 2019 году в рейтинге индекса осознания коррупции Литва поднялась на три места – страна получила 60 баллов из 100 возможных и 35 место среди 180 стран, сообщила в четверг международная неправительственная организация Transparency International.

Результаты Литвы впервые изменились с 2015 года. С этого периода по 2018 год страна получала 59 баллов.

Среди государств Евросоюза Литва в индексе заняла 15 место из 28, на первом месте в ЕС находится Дания с 87 баллами.

В этом индексе Эстония получила 74 балла и заняла 18 место (в прошлом году – 73 балла и 18 место), Латвия получила 56 баллов и 44 место (в прошлом году – 58 баллов и 41 место), Польша набрала 58 баллов и оказалась на 41 месте (в прошлом году – 60 баллов и 36 место).