Инфляция: насколько еще она разорит население и порадует правящих?

В то же время инфляция проглатывает символически повышенные пенсии, накопленные людьми за долгие годы сбережения. Хуже всего для людей с самыми низкими доходами — это пенсионеры, семьи с детьми, родители-одиночки, люди с ограниченными возможностями и даже люди со средним доходом, обремененные долгосрочными кредитами или арендой. Люди планируют свои доходы до евро, но, когда за ночь резко повышаются цены на основные товары или услуги, они остаются ни с чем.

Государство должно сделать все от него зависящее, чтобы предвидеть ситуацию, когда массу людей обрекают на нищету. Как показало недавнее прошлое, подобный шок не остается без последствий: о нем свидетельствуют процессы массовой миграции и демографической деградации, не говоря уже об экономике.

По данным Департамента статистики, в большинстве секторов экономики заработная плата росла медленнее, чем цены, иными словами, покупательная способность заработной платы резко снизилась.

Правящие охотно упустили все возможности поднять зарплату бюджетникам и тем самым дать толчок неуклонному росту заработной платы в частном секторе. Увеличившиеся зарплаты растут очень неравномерно: почему-то больше всего они выросли в секторе убыточной энергетики, издержки которого уже лежат на плечах населения.

Заработная плата в энергетическом и банковском секторах росла быстрее, чем кривая инфляции. В конце прошлого года в банковском секторе зарабатывали на 60 % больше, чем в среднем по стране, в энергетике — на 16 %. Сегодня зарплаты в банковском секторе уже выше на 71%, чем у среднестатистического работника, а энергетиков – на 32 %.

А как насчет педагогов? Они снова пали в неравной борьбе с инфляцией. Заработная плата учителей сейчас на 8% ниже, чем в среднем по стране, хотя еще полгода назад она соответствовала среднему уровню.

Правящим очень удобно не замечать ни инфляцию, поражающую даже Европу, ни неравномерность роста доходов литовского народа. Просто выгодно распоряжаться непредвиденными доходами, поступающими в бюджет из-за инфляции. Ни энергетики, ни банкиры также проблем не видят.

В своем макроэкономическом прогнозе, опубликованном в сентябре, Банк Литвы констатировал, что «второй карантин не остановил развитие экономики Литвы». И утешает то, что уже в 2022 г. «инфляция немного уменьшится» и составит 2,6%. Однако Банк Литвы признает, что его предыдущие прогнозы не подтвердились: инфляция в Литве в этом году будет выше, чем прогнозировалось ранее.

Вероятно, мечтам Банка Литвы и правящих в 2022 году сдержать рост цен не суждено сбыться. Рост цен может даже ускориться. Мировое производство за последние два года не росло, а объем денежной массы рос быстро. Увеличение объема денег на 30 % при том же количестве товаров — обычно означает инфляцию.

В 2021 году оптовые цены в Литве уже выросли примерно на 15%, т.е. выше, чем в магазинах. Мы оставляем читателю возможность угадать, покроют ли магазины разницу из своей прибыли или переложат ее на потребителя.

Сегодня Европе не хватает газа, угля, вакцин и элементов электроники. Многие товары в современной экономике поставляются по долгосрочным контрактам с фиксированной ценой. Нехватка товаров означает, что в будущих контрактах цены будут выше.

В это время литовское правительство не только закрыло глаза на угрозу инфляции, но иногда даже поощряет ее. Например, цены на энергоносители в стране были бы ниже, если бы министр энергетики подумал не только о том, как не покупать электроэнергию у восточных соседей, но и об ограничении аппетита литовских энергетиков — за счет потребителей увеличивать свою прибыль и заработную плату.

Министру внутренних дел следует заботиться не только о своей «великой стене», но и о регионах Литвы, которые страдают от высокого уровня безработицы и не видят будущего из-за постоянных угроз правительства закрыть школы и больницы, «оптимизировать» суды и другие государственные службы.

Министр социальной защиты и труда принялась запугивать, что вычеркнет из госстрахования тех безработных, кто откажется от предложенной работы.

Если правящие и дальше продолжат наслаждаться получаемыми от инфляции доходами бюджета и не будут принимать решения, необходимые для благосостояния людей, история повторится. Этим летом энергетики не задумывались о предстоящей зиме и не заключили договоров на закупку достаточного количества энергоресурсов. Сегодня потребители расплачиваются за эту ошибку. Литва не была готова к кризису 2008-2010 гг. — и заплатила за это миллиардными убытками из-за дорогих кредитов.

В настоящее время цены стремительно растут не только в Литве. Ограничение роста цен уже обсуждается в США, Великобритании и Евросоюзе. Несомненно, политика печатания денег будет прекращена.

Сегодня Литва может занимать на международных рынках на очень хороших условиях. Страна может выпустить эмиссию ценных бумаг на несколько миллиардов евро — и не разбазарить эти деньги на строительство новых стен или снос мостов, а перевести их в резерв. Повышение процентных ставок на мировых рынках сделало бы накопленный резерв отличной защитой от будущих бедствий.

Юлюс Сабатаускас, парламентарий, член Социал-демократической партии Литвы