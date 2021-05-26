Инициаторы планируют вернуться с проектом о партнерстве осенью

«Меня очень радует поддержка коллег в сейме, никогда в поддержку урегулирования этих отношений в сейме не было такой поддержки, у нас 63 голоса, не хватило двух голосов. Мы вернемся с этим проектом на осенней сессии после его усовершенствования, учтя замечания Департамента по вопросам права, комментарии коллег, и я не сомневаюсь, что на осенней сессии этот проект продвинется вперед», – сказал журналистам Т. Раскявичюс.

Во вторник сейм отклонил в первом чтении проект Закона о партнерстве, который узаконил бы партнерство как между мужчиной и женщиной, так и однополое партнерство. За проект по представлению проголосовали 63 депутата, «против» были 58, семь воздержались.

Поскольку проект был отклонен в первом чтении, то последующим голосованием он был возвращен инициаторам для доработки.

Против проекта голосовали члены фракций Партии труда, Регионов Литвы, 12 консерваторов, два либерала, пять социал-демократов, 21 «аграрий» и два члена Смешанной группы членов сейма.

Глава КПЧ сказал, что, скорее всего, будет изменено определение партнерства, регулирование по поводу признания его судебным путем, будут учтены замечания крупнейшей оппозиционной фракции Союза «крестьян» и «зеленых».

Он сказал, что не разочарован голосованием во вторник, отметив, что неудачное представление проекта также является шагом вперед.

«Борьба за права человека является дорогой, и никто не обещал, что она будет легкой, но я очень рад, что мы способны достойно и конструктивно обсуждать, и я убежден, что мы движемся вперед», – сказал Т. В. Раскявичюс.

Между тем, лидер Партии свободы, министр экономики Аушрине Армонайте сказала, что еще при подготовке проекта было много компромиссов.

«Настроения гнетущие, поскольку в контексте ненависти и дезинформации не удалось представление проекта. Сейчас мы посмотрим внимательнее на результаты голосования, содержание проекта компромиссное, речь не идет ни о семьях, ни о браке, ни о детях, мы отошли от множества красных линий, но я не знаю, возможны ли еще компромиссы, но это не конец», – сказала министр.

Представившая проект во вторник спикер сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен призвала политиков поддержать его в первом чтении и «сделать первый шаг, который мы откладывали 20 лет».

Институт партнерских отношений внесен в Гражданский кодекс Литвы 20 лет назад, но не регулируется законом. Она отметила, что в Литве живут около 600 тыс. пар взрослых людей, не заключивших брак, часть из них ждет, когда политики реализуют их ожидания.

Глава парламента добавила, что институт партнёрства узаконен в 20 государствах ЕС, среди которых есть и традиционно католические.

«Сегодня в 20 государствах ЕС узаконено партнерство, так или иначе оно регламентировано, и даже в таких католических странах, как Испания, Италия, Ирландия, одной из последних стран, узаконивших подобный механизм, была Эстония, это произошло в 2016 году», – сказала спикер.

В проекте предлагалось определить партнерство как «официально зарегистрированный факт сожительства двух лиц (партнеров), с целью создания и развития, сохранения партнерских отношений».

Отмечалось, что эти отношения основываются на постоянной «эмоциональной привязанности, взаимопонимании, ответственности, уважении, помощи и подобных связях и добровольном решении принять определенные права и обязанности».

Предлагалось, чтобы Закон о партнерстве вступил в силу с 1 января 2022 года.

В Литве сейчас не узаконено ни партнерство между мужчиной и женщиной, ни однополое партнерство. Ранее прежние попытки либералов узаконить гражданские партнерские отношения в сейме не достигали стадии первого чтения.