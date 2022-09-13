Интерпелляция ему – следствие бездействия прежних правительств, говорит Крейвис

«Я понимаю желание устроить интерпелляцию, поинтересоваться, это неплохо, но давайте все время смотреть на наш сад. За десятилетие, когда были два правительства, мы видим, что было сделано. Та интерпелляция мне, которая имеет место сегодня, является следствием этого действия или бездействия», — добавил министр.

Социал-демократы Сейма объявили во вторник, что инициируют интерпелляцию министру энергетики Крейвису по поводу либерализации рынка электроэнергии и скачка цен на энергоносители.

Фракция сообщает, что министру будут представлены вопросы о «халатном отношении к так называемым независимым поставщикам электроэнергии», большом ущербе государству в связи с тем, что компания Perlas Energija прекратила деятельность в одностороннем порядке.

По уставу Сейма интерпелляция министру может быть инициирована не менее чем одной пятой всех парламентариев, то есть не менее чем 29 членами Сейма.

После получения интерпелляционных вопросов член правительства не позднее чем в двухнедельный срок должен представить председателю Сейма письменный ответ, который доводится до сведения членов Сейма.

После подачи министром ответов формируется специальная комиссия, которая предлагает Сейму утвердить или не утвердить ответы.

В случае признания ответов министра неудовлетворительными проект постановления Сейма о недоверии министру должен быть принят тайным голосованием большинством более половины всех членов Сейма, то есть не менее 71.

У социал-демократов в Сейме 12 представителей.

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