Инвестиции Тайваня будут направляться на выгодные для двух стран проекты

Фото BNS/Лукаса Баландиса

Предлагаемый Тайванем кредитный фонд в миллиард долларов США будет создан для реализации совместных проектов двух стран, заявил министр Национального совета по развитию Тайваня Минг-Хсин Кунг.

«Есть множество сфер, в которых мы могли бы сотрудничать. Когда в октябре я находился в Литве, состоялись около 240 встреч предпринимателей двух стран, на которых были представлены некоторые проекты. На них и будут нацелены эти инвестиции», – сказал министр во вторник.

По его словам, на помощь смогут претендовать любой проект при единственном условии — пользе для экономики Тайваня и Литвы.

По словам министра, речь идет о различных инвестиционных сферах, среди которых, промышленность полупроводников, используемые автопромом микросхемы. Представитель тайваньского правительства не называл конкретных проектов и сроков.

На прошлой неделе Тайвань объявил, что учредит фонд в 200 млн долларов США для инвестиций в промышленность Литвы.

В 2020 году экспорт Тайваня составил 19 млн евро (около 0,1% от всего литовского экспорта), а импорт из Тайваня — 66 млн евро (0,2% от всего импорта).

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