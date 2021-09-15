Иран на пороге создания ядерной боеголовки — СМИ

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Иран через месяц может получить достаточное количество материала, необходимого для изготовления одной ядерной боеголовки. За последние месяцы Иран вплотную приблизился к возможности создания ядерного боезаряда, накопив достаточный для этого объем обогащенного урана, пишет The New York Times.

Издание ссылается на мнения экспертов, проанализировавших отчеты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Ирану.

«Иран еще никогда не был так близок к созданию ядерного оружия, как сейчас… Иран, похоже, преуспел в своих медленных и постоянных усилиях по восстановлению ядерных возможностей страны», — говорится в материале.