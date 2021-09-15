Иран на пороге создания ядерной боеголовки — СМИ

Иран через месяц может получить достаточное количество материала, необходимого для изготовления одной ядерной боеголовки. За последние месяцы Иран вплотную приблизился к возможности создания ядерного боезаряда, накопив достаточный для этого объем обогащенного урана, пишет The New York Times.
Издание ссылается на мнения экспертов, проанализировавших отчеты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Ирану.
«Иран еще никогда не был так близок к созданию ядерного оружия, как сейчас… Иран, похоже, преуспел в своих медленных и постоянных усилиях по восстановлению ядерных возможностей страны», — говорится в материале.
В издании полагают, что у иранских ученых больше времени уйдет на разработку технологии доставки боеголовки к цели. Поскольку местные специалисты работают над этим более 20 лет.
Между тем власти Ирана заверяют, что ядерная программа страны носит исключительно мирный характер.
Ранее сообщалось, что Иран пошел на уступки МАГАТЭ – он разрешит обслуживать камеры наблюдения на своих ядерных объектах.
До этого стало известно, что Иран в четыре раза увеличил запасы обогащенного урана — с 2,4 кг до 10 кг — за последние три месяца.korrespondent.net