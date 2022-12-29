Ислам вышел на второе место по популярности среди религий Финляндии

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Число прихожан Евангелической лютеранской церкви Финляндии в этом году продолжило снижаться. По сравнению с 2021 годом, число состоящих в церкви людей уменьшилось на 64 000. Вместе с тем мусульманская община вышла по количеству последователей на второе место.

Как сообщают представители Евангелической лютеранской церкви Финляндии, в этом году рекордно низкая рождаемость и выросшая смертность влияют на количество членов церкви, передаёт YLE.