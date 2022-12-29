Ислам вышел на второе место по популярности среди религий Финляндии

Число прихожан Евангелической лютеранской церкви Финляндии в этом году продолжило снижаться. По сравнению с 2021 годом, число состоящих в церкви людей уменьшилось на 64 000. Вместе с тем мусульманская община вышла по количеству последователей на второе место.
Как сообщают представители Евангелической лютеранской церкви Финляндии, в этом году рекордно низкая рождаемость и выросшая смертность влияют на количество членов церкви, передаёт YLE.
Согласно предварительной оценке, в конце года прихожанами Евангелической лютеранской церкви являются 360 000 человек, или 65 процентов жителей Финляндии.
Число мусульман в Финляндии при этом оценивается примерно в 120 000-130 000 человек, что выводит мусульманскую общину на второе место по количеству последователей после Евангелической лютеранской церкви.
Людей православной веры на конец 2021 года в Финляндии насчитывалось порядка 59 000 человек, что составляет меньше одного процента населения, а прихожанами католической церкви является примерно 15 000 жителей Финляндии.