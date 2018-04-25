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Испания отказывается от распределения мигрантов, спасенных в Средиземном море

By Gregor RomTreball propi, CC BY-SA 4.0, Link

Испания не будет распределять мигрантов, спасенных в Средиземном море военными или гуманитарными кораблями.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на испанские СМИ, этому вопросу планируется посвятить новое соглашение на европейском уровне.

В правительстве подчеркнули, что это не означает, что страна совсем не собирается помогать мигрантам на море или не планирует гарантировать мигрантам внимание в соответствии с законом. Отмечается, что Испания занимается этим больше других стран.

В августе Королевство приняло 15 пассажиров судна Open Arms, которое вышло в плавание под флагом Испании.

В настоящее время в акватории Средиземного моря находится семь кораблей, задача которых – спасти нелегалов, которые терпят бедствие. Четыре судна находятся под флагом Германии.

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