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TOP,Армия,Новости

Истребителей Балтийской воздушной полиции снова уменьшится до восьми

  • Фото BFL/Андрюса Уфартаса

По мере смены ротации число дежурящих в миссии воздушной полиции НАТО в небе стран Балтии союзных истребителей в Литве и Эстонии снова сократилось до восьми.

По четыре бельгийских и польских истребителя с четверга начали своё четырёхмесячное дежурство.

С апреля по сентябрь 2019 года в странах Балтии дежурили 13 истребителей, а с сентября по январь 2020 года — 12 самолётов.

НАТО утверждает, что эти увеличенные ротации были вызваны так называемыми гарантиями Альянса, инициированными после аннексии Россией Крымского полуострова в 2014 году.

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«Такое развёртывание демонстрирует коллективную готовность НАТО сдерживать любую потенциальную угрозу и защищать целостность воздушного пространства союзников. Союзники также извлекают выгоду из возможности тренироваться с Балтийскими ВВС и другими дислоцированными там подразделениями союзников, такими как батальоны сил авангарда», — заявил BNS представитель НАТО, комментировавший ситуацию на условиях анонимности.

«Как обычно, предстоящая ротация  воздушной полиции стран Балтии снова будет состоять из двух подразделений. Их истребители будут по-прежнему готовы защищать воздушное пространство Балтики 24 часа в сутки, семь дней в неделю», — отметил он.

Министерство обороны Литвы не даёт комментариев на тему, почему контингент воздушной полиции сократился.

«Вопрос контингентов, участвующих в воздушной миссии НАТО в странах Балтии, и решения принимает NATO SHAPE — Главная ставка НАТО. В то же время мы хотели бы подчеркнуть, что военно-воздушная миссия НАТО в странах Балтии остаётся усиленной — её с авиационной базы ВВС Эстонии в Амаре осуществляют польские ВВС», — сказала BNS пресс-секретарь министерства Аста Галдикайте.

Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется в не имеющих истребителей странах Балтии с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония вступили в Альянс.

Находящиеся в Литве истребители союзников дежурят на авиационной базе в Шяуляй.

До весны 2014 года в странах Балтии дежурил контингент, сформированный из четырёх истребителей. После аннексии Крыма миссия была усилена.

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