Истребителей Балтийской воздушной полиции снова уменьшится до восьми

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

По мере смены ротации число дежурящих в миссии воздушной полиции НАТО в небе стран Балтии союзных истребителей в Литве и Эстонии снова сократилось до восьми.

По четыре бельгийских и польских истребителя с четверга начали своё четырёхмесячное дежурство.

С апреля по сентябрь 2019 года в странах Балтии дежурили 13 истребителей, а с сентября по январь 2020 года — 12 самолётов.

НАТО утверждает, что эти увеличенные ротации были вызваны так называемыми гарантиями Альянса, инициированными после аннексии Россией Крымского полуострова в 2014 году.