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Армия,Новости

Истребители НАТО сопроводили самолет ВВС России

Фото kam.lt

На минувшей неделе истребители миссии воздушной полиции НАТО  сопроводили российский самолет «Ил-78»,  сообщило в понедельник Министерство обороны. 

По сообщению министерства, самолет дозаправки 19 февраля летел в международном пространстве над Балтийским морем из Калининградской области в основную часть России. 

Самолет летел с включенным транспондером, следовал летному плану, поддерживал связь с региональными диспетчерами.

Миссия воздушной полиции НАТО в Балтийских странах осуществляется с баз ВВС Литвы и Эстонии. 

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