Истребители НАТО сопроводили самолет ВВС России

На минувшей неделе истребители миссии воздушной полиции НАТО сопроводили российский самолет «Ил-78», сообщило в понедельник Министерство обороны.
По сообщению министерства, самолет дозаправки 19 февраля летел в международном пространстве над Балтийским морем из Калининградской области в основную часть России.
Самолет летел с включенным транспондером, следовал летному плану, поддерживал связь с региональными диспетчерами.
Миссия воздушной полиции НАТО в Балтийских странах осуществляется с баз ВВС Литвы и Эстонии.
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