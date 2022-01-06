Италия ввела обязательную COVID-вакцинацию для людей старше 50 лет

Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

Италия ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 50 лет. Соответствующее распоряжение было одобрено на заседании правительства в среду вечером. Об этом сообщает Reuters.

Работники, которым за 50 лет, должны будут показать медицинские талоны, подтверждающие, что они были вакцинированы или недавно выздоровели от COVID-19. В противном случае им грозит отстранение от работы с середины февраля.

Раньше невакцинированные могли выходить на работу только при отрицательном результате теста каждые два дня.

«Тем, кому за 50, кто не работает, придется либо делать прививки, либо подвергаться санкциям», — предупредили в правительстве.

Премьер-министр Марио Драги объяснил, что власть ориентируется на людей старше 50 лет, поскольку они являются категорией людей с наибольшим риском госпитализации. А их вакцинация нужна, чтобы уменьшить давление на больницы и спасти жизнь.

Новые правила были согласованы после того, как в Италии зарегистрировано рекордные 170 тысяч случаев коронавируса, а смертность достигла наивысшего уровня с весны 2020 года.

Напомним, что ранее глава ВОЗ назвал срок окончания острой фазы пандемии. Однако существует риск появления новых штаммов коронавирусной инфекции. Мир может столкнуться с нехваткой вакцин, считает Тедрос Адханом Гебрейесус.