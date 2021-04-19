Из Польши без обязательных кодов регистрации приезжает всего 6% – СОГГЛ

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Число людей, прибывающих в Литву из Польши без обязательных регистрационных QR-кодов, остается низким, сообщила в понедельник Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

За минувшую неделю пограничники проверили 1368 лиц, прибывших в Литву из Польши. Из них кодов не было у 82 человек.

«Это составило примерно 5,9% всех приезжающих. На позапрошлой неделе анкеты не были заполнены примерно у 5,8%. Еще неделей раньше этот показатель был 14%, до этого — 35%, раньше таких было еще больше», — говорится в сообщении СОГГЛ.

За весь период применения кодов регистрации, с 17 февраля проверено более 22 тыс. 371 человека, 8693 из них приехали, не заполнив анкету.

С 8 февраля пограничники в морском порту и аэропортах помогают сотрудникам Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) осуществлять карантинный контроль прибывающих лиц. Проверяется, зарегистрировались ли прибывающие на сайте НЦОЗ, верны ли эти данные.

За прошедшую неделю в Клайпедский порт паромами прибыли 2477 человек, грузовыми судами прибыло 970 человек. В аэропорты внешними рейсами Евросоюза прилетело 5915 человек.

По данным СОГГЛ, за весь период применения кодов регистрации на пунктах контроля как в морском порту, так и в аэропортах устанавливаются лишь отдельные нарушения в связи с отсутствием QR-кода.