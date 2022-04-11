Из-за эмбарго в Литву не пропустили 250 грузовиков с российскими и белорусскими грузами

Nuotrauka BNS/ Skirmantas Lisauskas

После того, как вечером минувшей пятницы вступил в силу пятый пакет санкций Евросоюза для России и Беларуси, в Литву из Беларуси и России к утру понедельника не было пропущено около 250 фур с грузами, информировал BNS Департамент таможни (ДТ).

«Мы не пропустили в Литву со стороны Беларуси и Калининграда 250 попавших под санкции грузовиков — за период с вечера пятницы до сегодняшнего утра», — сказал в понедельник BNS заведующий Отделом коммуникации ДТ Витас Волунгявичюс.

Nuotrauka BNS/ Skirmantas Lisauskas

Как сказал представитель Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рокас Пукинскас, после того, как в выходные таможенники и пограничники перестали пропускать фуры из Беларуси, наметилось сокращение их потока.

«Вполне вероятно, что из-за вступивших в силу санкций проезжающих через Литву будет меньше, потому что информация среди водителей уже «ходит», так что естественно, зная, что не будет пропущен, человек, скорее всего, не поедет, потому что с логистической точки зрения это большие убытки», — сказал BNS Пукинскас.

По данным Государственного пограничного комитета Беларуси, на пунктах погранконтроля с Литвой в понедельник утром проверки ожидали 110 — 340 грузовиков. Между тем с литовской стороны на границе с Беларусью очереди грузовиков за выходные еще больше выросли, на всех пунктах проверки приходится ожидать по несколько суток. Увеличились и очереди грузовиков на границе с Калининградской областью России.

По данным Литовской дирекции пунктов погранконтроля, въезда в Беларусь ожидали от 400 до 740 грузовиков, а въезда в Калининградскую область в Кибартай — 73 грузовика.

В пятницу вечером вступили в силу санкции ЕС, запрещающие грузоперевозчикам России и Беларуси осуществлять деятельность в государствах-членах. Исключение делается для товаров первой необходимости, например, сельскохозяйственных продуктов и продуктов питания, гуманитарной помощи и пр. Запрет также не распространяется и на осуществляемый через Литву транзит в Калининград.

Грузовикам России и Беларуси предоставлен семидневный срок, чтобы покинуть территорию ЕС.

Nuotrauka BNS/ Skirmantas Lisauskas

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