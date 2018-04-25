Из-за свастики полиция Вильнюса расследует разжигание межнациональной розни

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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После того, как в воскресенье на тротуаре перед зданием Еврейской общины Литвы (ЕОЛ) была насыпана свастика из земли, полиция начала расследование о разжигании межнациональной розни.

По данным полиции Вильнюсского уезда, свастика на улице Пилимо была насыпана с использованием земли из цветочного горшка.

Фотография, на которой видны контуры свастики, насыпанной на тротуаре из земли с несколькими цветами, в воскресенье была распространена в социальной сети, ее опубликовала и еврейская община.

Глава ЕОЛ Фаина Куклянски сказала BNS, что такого очевидного антисемитизма в Литве не было уже давно, и обратила внимание, что это произошло во время Праздника народов и в преддверии Дня памяти жертв еврейского геноцида.

«Детям небезопасно, когда в нескольких метрах от здания общины появляется свастика. Стоит задуматься: мы видим свастику в тот день, когда в центре Вильнюса проходит Ярмарка народов, цель которой – представить кулинарное наследие, традиции, ремесла, культуру национальных общин, живущих в Литве», – так прокомментировала председатель ЕОЛ Фаина Куклянски инцидент.

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