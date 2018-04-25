Изолировалась вся фракция либералов в сейме

В понедельник вся фракция Либерального движения в литовском парламенте сообщила, что по причине контактов с заболевшими коронавирусом все ее члены изолируются.
По информации фракции, в минувшие выходные члены фракции получили сообщения Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) о том, что у них был контакт с зараженным вирусом COVID-19, и что они обязаны изолироваться, поэтому для соблюдения этих правил фракция Либерального движения пока будет работать удаленно.
Староста фракции Эугениюс Гентвилас отметил, что в понедельник члены фракции хотели пройти тесты, и в случае, если они окажутся отрицательными, оценить возможности возвращения для работы в сейм, однако депутаты не получили разрешения на тестирование.
«Постоянное тестирование помогло выявить реальную угрозу, однако, к сожалению, нам не разрешили дополнительно тестироваться в здании сейма. В выходные дни на мобильных пунктах тестировались я и коллега Ричардас Юшка. Его тест вновь был отрицательным, я еще жду ответа», – сказал Э. Гентвилас.
На минувшей неделе в связи с выявлением коронавируса у либерала Йонаса Варкалюса тестировали всех 13 депутатов Либерального движения, после тестов был выявлен вирус у нынешнего спикера сейма Виктории Чмилите-Нильсен и у бывшего главы парламента, члена фракции либералов Виктораса Пранцкетиса.