Изолировалась вся фракция либералов в сейме

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

В понедельник вся фракция Либерального движения в литовском парламенте сообщила, что по причине контактов с заболевшими коронавирусом все ее члены изолируются.

По информации фракции, в минувшие выходные члены фракции получили сообщения Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) о том, что у них был контакт с зараженным вирусом COVID-19, и что они обязаны изолироваться, поэтому для соблюдения этих правил фракция Либерального движения пока будет работать удаленно.

Староста фракции Эугениюс Гентвилас отметил, что в понедельник члены фракции хотели пройти тесты, и в случае, если они окажутся отрицательными, оценить возможности возвращения для работы в сейм, однако депутаты не получили разрешения на тестирование.