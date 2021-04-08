Израиль на две минуты замер в память о Холокосте

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В Израиле сегодня в 10 часов по местному времени по всей стране звучала двухминутная сирена в память о шести миллионах евреев, убитых нацистами во время второй мировой войны. Об этом пишет The Times of Israel.

Отмечается, что ежегодный День памяти жертв Холокоста — один из самых торжественных дней в национальном календаре Израиля, когда большая часть страны почти закрывается на эти две минуты, чтобы почтить память пострадавших от нацистов.

«Сирена остановила жизнь Израиля на улицах: пешеходы стояли на месте, автобусы останавливались на оживленных улицах, машины останавливались на основных магистралях, их водители стояли на дорогах со склоненными головами», – сообщает издание.

Церемония почтения памяти умерших также проводится в государственных учреждениях, учебных заведениях и на армейских базах.