Израиль продлил запрет на въезд иностранцев до 1 сентября

Власти Израиля уведомили зарубежные авиакомпании, что запрет на въезд для иностранных граждан, введенный 18 марта для предупреждения распространения коронавируса, продлен до 1 сентября 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственное израильское радио Kan.

В предыдущий раз запрет продлевался 25 июня до 1 августа.

До 1 сентября также продлено предписание об обязательном карантине для возвращающихся домой израильтян.

В мае в Израиле возобновился рост ежесуточно выявляемых случаев заражения коронавирусом. Для предупреждения распространения инфекции правительство приняло на прошлой неделе решение закрыть с 17 июля спортивные залы и фитнес-центры, а с 21 июля ограничило работу ресторанов. До этого с 27 мая из основных предписаний Минздрава в Израиле оставались в силе обязательное соблюдение дистанции 2 м и ношение защитных масок вне дома.