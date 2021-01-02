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Израиль вводит COVID-паспорта для граждан

Фото pixabay.com

Как сообщают в Минздраве Израиля, с 17 января 2021 года израильтяне смогут получить так называемые COVID-паспорта — новые электронные документы, подтверждающие, что их владельцы прошли вакцинацию от коронавируса.

Паспорт представляет собой мобильное приложение, которое можно активировать на 7-ой день после прививки от COVID-19. Документ позволит гражданам Израиля путешествовать без ограничений, в том числе, с ним будут разрешены вылеты за границу и не понадобится карантин по возвращении из-за рубежа.

Как отмечают в Минтуризма Израиля, фактически COVID-паспорта является «пропуском в жизнь без самоизоляции и территориальных ограничений». В настоящий момент во многих странах обсуждается введение подобного документа, в том числе в России.

tourister.ru