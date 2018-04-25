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Й.Столтенберг: НАТО наблюдает значительный рост военной активности России у своих границ

Фото BFL

НАТО наблюдает значительный рост военной активности России у своих границ. Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса. При этом Йенс Столтенберг подчеркнул, что, несмотря на пандемию коронавируса, НАТО остается в полной оперативной готовности, сообщает Польское радио.

«Наша оперативная готовность сохраняется. Мы внесли изменения в текущие маневры, некоторые из них были отменены, другие – модифицированы, но это не ослабило нашу готовность. Мы охраняем наше небо, наши границы и продолжаем наши операции и миссии, в том числе связанные с борьбой с терроризмом, потому что эти угрозы все еще существуют», — добавил генсек НАТО.

Ранее штаб-квартира альянса сообщила о перехвате истребителями НАТО российского самолета в районе Балтийского моря, который приблизился к воздушному пространству союзников.

В штабе НАТО подчеркнули, что самолет РФ нарушил международные стандарты безопасности. Это был уже третий по счету инцидент такого типа над Балтийским морем в то время как вооруженные силы всего Альянса несут помощь в разрешении кризиса, вызванного пандемией коронавируса, — говорится в заявлении штаба НАТО.

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