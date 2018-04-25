К.Мажейка намерен обратиться в ведомства РФ в связи с парафином на взморье

Aplinkos ministras Kęstutis Mažeika/ Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Если подтвердится предположение о том, что парафин на литовское побережье Балтики попал из России, литовский министр окружающей среды Кястутис Мажейка планирует обратиться в этой связи в ответственные ведомства этой страны.

«Можно предположить, что это из находящегося в Балтийском море месторождения нефти на российской стороне, именно оттуда он (парафин – ред.) попал в окружающую среду и (им) был усеян весь пляж. Это отходы, мы собираем данные, я считаю, что нужно будет обратиться к руководству или в ответственные ведомства соседней страны, чтобы они дали оценку этой ситуации и представили план действий, как избежать таких бедствий в будущем», – сказал К. Мажейка в понедельник BNS.

По его словам, такое обращение могло бы быть рассмотрено после получения всех данных об инциденте и подтверждения этих подозрений о происхождении отходов.

«Могут быть и другие обстоятельства: (парафин мог попасть – ред.) с проходящего судна, еще откуда-то. Важно дать этому оценку и не принимать поспешных решений», – подчеркнул министр.