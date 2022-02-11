Кабмин: Литва среди первых стран в мире, включивших в статистику повторные заражения

Фото BNS/Юлюса Калинскаса

Литва одной из первых в мире начала публиковать информацию о повторных заражениях коронавирусом, заявили в правительстве.

«Только несколько стран начали публиковать показатели повторного заражения, используя 90-дневный «период молчания». Европейский центр профилактики и контроля заболеваний обратил внимание на важность данных о повторных заражениях, поэтому мы приветствуем усилия Департамента статистики Литвы в том, чтобы быть в числе первых», — говорится в ответах представленных правительством на запрос BNS.

«Вполне вероятно, что другие страны и сам Европейский центр профилактики и контроля заболеваний в ближайшее время начнут публиковать информацию о количестве повторных заражений», — сообщили в департаменте правительства по вопросам коммуникаций.

С конца прошлой недели в ежедневную статистику по COVID-19 в Литве включаются и повторные заражения, если два положительных результата теста разделяют не менее 90 дней. До этого официально сообщалось только о первых случаях заражения коронавирусом.

Это означает, что если человек, например, дважды переболел коронавирусом, а между заражениями прошел год, то его второе заражение до сих пор не включалось в статистику новых случаев.

По данным Департамента статистики, этот показатель стал актуальным с распространением штамма омикрон. Ранее повторные инфекции не превышали 1%, но с января стали составлять почти 15% всех заражений.

По данным на прошлую пятницу, из общего числа 33 тыс. 140 вторичных заражений с начала пандемии в 2020 году, примерно 22 тыс. человек заразились во второй раз только в январе.

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